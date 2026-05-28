Saint-Vincent, il casinò sotto amministrazione giudiziaria: "Riciclaggio di denaro"
Si tratta del primo provvedimento del genere contro una casa da gioco e colpisce il più celebre casinò della Valle d'Aostadi Alberto Pastanella
Riciclaggio di denaro fra i tavoli verdi e le roulette. Questa è l'ipotesi investigativa che ha portato questa mattina a sottoporre ad amministrazione giudiziaria il Casinò di Saint Vincent, in Valle d'Aosta. La Guardia di finanza ha eseguito il provvedimento - il primo di questo genere applicato a una casa da gioco - richiesto dalla procura di Aosta ed emesso dal tribunale di Torino.