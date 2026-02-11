Caserta,"progettavano assalto armato alla caserma dei carabinieri: 18 arresti

Volevano entrare a fare parte di uno dei clan più pericolosi di Caserta, quello dei Gagliardi, collegati ai Casalesi. Per farlo bisognava superare un'ultima prova: un attentato in una caserma dei carabinieri. Per questo era stato deciso, con l'avallo del clan, di sfidare l'arma che per mesi aveva impedito di portare a termine i loro affari. Quello che non sapevano però è che erano intercettati dagli uomini dell'antimafia di Napoli che li hanno fermati in tempo. Tredici le persone finite in carcere, cinque ai domiciliari, gli altri sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.