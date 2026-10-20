Caserta, 14enne accoltella un coetaneo a scuola: arrestato

Quattordici anni compiuti da poco. Un adolescente dall'aspetto di un bambino che è entrato con un coltello dalla lama di 7 centimetri nella sua scuola superiore, l'Itis di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ed è proprio con quell'arma che ha ferito un compagno di 15 anni con due colpi, uno all'addome, l'altro alla mano. Pare che i due abbiano iniziato a discutere durante il cambio dell'ora. E dalle parole sono arrivati alla rissa, al termine della quale il 14enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in un Centro di prima accoglienza a Napoli. Il 15enne, dopo l'intervento del 118, è stato trasferito al vicino ospedale: la prognosi resta riservata, ma il giovane non è in pericolo di vita.