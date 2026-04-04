Caro carburanti, scattano le prime limitazioni per gli aerei

Rifornirsi altrove. In quattro aeroporti italiani Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso scattano le prime limitazioni sul carburante per gli aerei. Quantitativi contingentati almeno fino al 9 aprile - spiega una nota ufficiale - se la crisi dovesse proseguire non si escludono rischi. E c'è già chi sta pensando di introdurre misure di razionamento tagliando i collegamenti aerei già tra maggio e giugno.