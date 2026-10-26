Caro carburanti, protesta con trattori e Tir davanti al casello Valdichiana dell'A1

Trattori e anche qualche Tir stanno convergendo all'esterno del casello Valdichiana dell'Autostrada del Sole A1 per una protesta degli agricoltori e degli autotrasportatori contro l'aumento dei carburanti, soprattutto del gasolio, e quello dei costi di produzione. Al momento sono circa una cinquantina i manifestanti provenienti dal Centro Italia, non solo dall'Aretino e dal Senese. La manifestazione si sta formando fuori dall'autostrada, al momento senza intralciare il traffico della viabilità ordinaria né quello di ingresso e uscita dall'A1. C'è un po' di confusione rispetto allo scorrimento abituale ma i veicoli transitano regolarmente. Sotto critica il caro gasolio, l'aumento dei costi di manutenzione e gestione dei mezzi e la svalutazione dei prodotti agricoli. I manifestanti chiedono interventi concreti per garantire la sostenibilità economica delle aziende e di lavorare senza dipendere da sussidi nè da contributi pubblici.