Non tutti vanno in vacanza

Caro carburanti, il gasolio supera il picco storico: +14,5% in tre settimane

Le ripercussioni ricadono sui cittadini, alcuni dei quali non potranno permettersi le vacanze.""O faccio benzina o parto", afferma una donna

di Silvia Vada
25 Lug 2026 - 13:01
01:24 
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L'aumento delle tasse sul gasolio e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno facendo salire i prezzi finali alle pompe di rifornimento. Il gasolio ha superato il picco storico di marzo 2022, aumentando del 14,5% in tre settimane. Senza lo sconto sulle accise in alcune regioni è stata superata la soglia dei 2,20 euro al litro. Non va molto meglio alla benzina. Le ripercussioni ricadono sui cittadini, alcuni dei quali non potranno permettersi le vacanze.

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