Caro carburanti, il gasolio supera il picco storico: +14,5% in tre settimane

L'aumento delle tasse sul gasolio e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno facendo salire i prezzi finali alle pompe di rifornimento. Il gasolio ha superato il picco storico di marzo 2022, aumentando del 14,5% in tre settimane. Senza lo sconto sulle accise in alcune regioni è stata superata la soglia dei 2,20 euro al litro. Non va molto meglio alla benzina. Le ripercussioni ricadono sui cittadini, alcuni dei quali non potranno permettersi le vacanze.