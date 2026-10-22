L'emergenza

Caro carburanti e proteste: a Napoli distributori a secco

Terminate le scorte sulla tangenziale del capoluogo campano, ma il problema rischia di diventare nazionale"

di Andrea Noci
22 Ott 2026 - 12:44
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
caro-benzina
napoli