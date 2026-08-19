Caro caffè, un espresso costa quasi un quarto in più rispetto al 2021

Un rito irrinunciabile per milioni di appassionati. Una piccola coccola quotidiana che ha assunto forme e tradizioni diverse nel corso del tempo. Il caffè, quello semplice consumato al bar, rimane il preferito degli italiani. Il problema è il prezzo, divenuto sempre più alto nel corso di pochi anni. Oggi un espresso costa in media 1 euro e 29 centesimi, quasi un quarto in più rispetto al 2021. A rivelarlo è uno studio del centro di formazione e ricerca sui consumi in collaborazione con Assoutenti. Bolzano è la città dove una tazzina costa di più mentre Messina si conferma la città più conveniente. Gli aumenti non risparmiano neppure Napoli, la patria delle "tazzulelle". Qui nessuno è disposto a rinunciarvi, solo a diminuirne le quantità.