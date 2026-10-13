Studenti in piazza

Caro affitti, torna la "protesta delle tende"

Accampati a oltranza, per denunciare come sia impossibile vivere nelle grandi città a queste condizioni

di Elena Tambini
13 Ott 2026 - 13:20
01:23 
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