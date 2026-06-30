Caso Rogoredo

Carmelo Cinturrino espulso dalla Polizia di Stato

Il capo della Polizia Vittorio Pisani firma la destituzione dell'assistente capo

di Davide Loreti
30 Giu 2026 - 19:55
01:26 
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