Carlotta Dessì, una borsa di studio per ricordare la sua passione per il giornalismo

La voce si incrina, gli occhi si riempiono di lacrime. Il padre di Carlotta Dessì non nasconde la commozione nel ricordare la figlia, giornalista appassionata che aveva fatto della professione una scelta di vita. Avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni, ma un male incurabile l’ha portata via due anni fa. Per onorarne la memoria è stata istituita una borsa di studio destinata agli allievi della Scuola di giornalismo Walter Tobagi di Milano, promossa dalla Fondazione Collegio della Guastalla con Regione Lombardia e Ordine dei Giornalisti.