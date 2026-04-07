Carenza di carburante, rientra l'allarme scattato all'aeroporto di Brindisi
Dopo ore di ansia, chi deve mettersi in viaggio partendo dallo scalo pugliese ha potuto tirare un sospiro di sollievodi Michela Pagano
Il razionamento dei carburanti dovuto alla guerra in Iran aleggia nell'aria da giorni e, nel tardo pomeriggio di lunedì, è arrivata una notizia che ha allarmato passeggeri e dipendenti dell'aeroporto di Brindisi. Le voci parlavano di un quadro di carenza di combustibile presso lo scalo. A comunicarlo, il bollettino aeronautico diffuso da Aeroporti di Puglia secondo cui sarebbero stati disponibili soltanto quantità limitate destinate a voli statali, ospedalieri e di ricerca e soccorso. L'allarme è però, fortunatamente, rientrato qualche ora dopo quando durante la mattinata di martedì ben sette autocisterne di cherosene sono arrivate in aeroporto. I passeggeri, per ora, possono stare tranquilli.