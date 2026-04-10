Carcare, il sindaco: "Chi rompe paga, solo così tolgo le denunce ai vandali"

Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri ha invitato pubblicamente gli autori degli atti vandalici (o i loro genitori, in caso di minori) a farsi avanti per riparare economicamente ai danni causati, come scritte sui muri o danneggiamenti all'arredo urbano. Primo riscontro positivo: Il sindaco ha già confermato di aver incontrato un genitore che, responsabilmente, si è dichiarato pronto a pagare per i danni arrecati dal figlio.