Carburanti, l'allarme della CGIA: diesel alle stelle

Il decreto con il taglio di 17 centesimi al litro c'è! In vigore fino al 6 agosto, ma gli effetti non si sentono, il diesel è alle stelle. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica che oggi il prezzo medio in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è a 1 euro 99 centesimi al litro per la benzina e 2,09 per il gasolio.

Dal nord al sud conto salato per tutti i professionisti della strada: artigiani, autotrasportatori, taxisti, NCC, la regione più penalizzata la Lombardia. Sulla fiammata indaga e fa il punto l'ufficio studi della CGIA che denuncia l'inerzia delle istituzioni europee e le esorta a prendere misure. Dall'inizio del conflitto nel golfo persico il prezzo del diesel è salito del 20,9%, 36 centesimi in più al litro. Oggi fare il pieno di un autocarro sotto le 7,5 tonnellate costa 1.040 euro, 180 euro in più rispetto al 27 febbraio scorso. Si temono conseguenze pesanti sull'occupazione e sulla tenuta di una platea di oltre 300.000 imprese. Gli artigiani chiedono una misura più strutturale contro il caro-carburanti in vista del consiglio dei ministri del 4 agosto.

