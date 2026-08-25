Capri, una nuova rissa accende i riflettori sul tema sicurezza

Calci, pugni, sediate. Tutto in pieno giorno, davanti a un bar di Marina Grande, la rissa esplode tra alcuni turisti e due commercianti di Capri. Nella strada più affollata del molo caprese si vedono persone che si inseguono, passanti costretti a scansarsi all’ultimo per evitare i colpi. Una scena di violenza nel cuore della principale porta d’ingresso dell’isola, affollata di residenti e visitatori. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo sull’isola azzurra: una stretta che si aggiunge alle misure già decise nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.