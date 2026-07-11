Capri ricorda Peppino: il vanto di un'isola intera

"È un pezzo di storia italiana che è andato via", "Ha raccontato l'isola così com'era e mancherà a tutti", sono solo alcune delle tante frasi che gli abitanti sua Capri dedicano a Peppino. Se n'è andato uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Il vanto di un’isola intera che ricorda il pianista raffinato, interprete elegante. Un talento innato, messo in mostra fin da piccolo, di fronte alle truppe americane e scolpito dalla sua insegnate di pianoforte. Anche il sindaco di Capri ha ricordato così Peppino: "Ho avuto l’onore di donargli le chiavi della città, ricordo una persona amabile".