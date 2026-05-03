Capraia, la comunità omaggia con una festa la dottoressa

Nel 2021, fresca di laurea, la dottoressa Beatrice Becattini, oggi 35enne, era approdata a Capraia, nel livornese, per la sua prima esperienza lavorativa. Sull'isola manca un Pronto soccorso e il medico diventa l'unico punto di riferimento 24 ore su 24. Dopo cinque anni è tornata a Siena, salutando l'isola. Un addio carico di emozione, perché l’intera comunità ha voluto omaggiarla con una grande festa.