Cappuccio bianco e machete: devasta il salone da parrucchiere e ruba i prodotti

Un cappuccio bianco sulla testa - che ricorda inquietantemente i simboli del KKK - e un macete in pugno. Ma la razza o l'odio politico non c'entrano nulla: i motivi dietro questo gesto folle erano ben diversi. Siamo a Castellammare di Stabia. Un uomo di 53 anni si accanisce con violenza contro la vetrina di un salone di parrucchiere, distruggendola sotto gli occhi dei passanti che riprendono la scena con lo smartphone. Dopo aver sfondato il vetro, l'uomo entra nel locale e si impossessa di alcuni prodotti per capelli, lasciando a terra diverse macchie di sangue. L'allarme al 112 fa scattare l'intervento immediato dei carabinieri della stazione locale e della Sezione Radiomobile. Giunti sul posto, i militari sfilano il cappuccio al 53enne, recuperano l'intera refurtiva e sequestrano l'arma. Per l'uomo sono scattate le manette per furto e la misura dei domiciliari.