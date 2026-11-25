Ergastolo in primo grado per Marin Jelenic. La Corte d'Assise di Bologna ha condannato il 36enne croato senza fissa dimora per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato alla schiena il 5 gennaio scorso nel parcheggio della stazione. L'imputato ha seguito la sentenza in videocollegamento dal carcere di Modena; in aula la fidanzata della vittima, in lacrime, e i familiari. "Giustizia è stata fatta, qui non si tratta di vendetta perché ha distrutto non solo una famiglia", dice lo zio di Ambrosio. Su Jelenic pendeva un ordine di allontanamento: avrebbe dovuto lasciare l'Italia il 3 gennaio, due giorni prima del delitto. È stato fermato a Desenzano del Garda dopo 24 ore di fuga. Ancora non è chiaro il movente del delitto che sarebbe avvenuto per futili motivi.