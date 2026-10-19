obiettivo: prendere il più possibile

Caos a Milano, cosa è stato rubato durante l'assalto ai negozi

È una Milano irriconoscibile quella che si presenta ai turisti dopo due giorni di guerriglia

di Matteo Pedrazzoli
19 Ott 2026 - 19:36
01:27 
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