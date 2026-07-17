Milano

Cantieri bloccati da due anni, famiglie e imprese protestano davanti al Tribunale

Presidio per chiedere lo sblocco delle opere ferme e una soluzione dopo mesi di rinvii e incertezze

di Luigi Sironi
17 Lug 2026 - 19:08
01:33 
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