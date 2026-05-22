Caso ricina, a Campobasso iniziati gli accertamenti su telefoni e pc delle vittime

Arrivano in Questura a Campobasso, uno alla volta, tutte le parti coinvolte nell'inchiesta sul presunto avvelenamento da ricina che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni. Sono in corso gli accertamenti sui dispositivi elettronici sequestrati: cellulari, computer, tablet e modem. Gli specialisti della polizia scientifica stanno analizzando dati, chat, cronologie e ricerche web per ricostruire eventuali contatti o interrogativi legati alla sostanza tossica.