Campobasso, avvelenamento di madre e figlia: lascia l'avvocato di Gianni Di Vita

Un rebus l'avvelenamento di mamma e figlia a Pietracatella, Campobasso. La procura indaga contro ignoti gli investigatori hanno ascoltato una trentina di persone, più a lungo di tutti il padre, Gianni Di Vita, e la figlia maggiore, non presente alla cena incriminata, unici sopravvissuti della famiglia. L'avvocato Arturo Messere, legale dell'uomo, ha rimesso il mandato: non sarà più lui a rappresentare il commercialista ed ex sindaco del Paese, per divergenze - ha spiegato - sull'attività da svolgere in questa fase. L'incarico sarà assunto da Vittorino Facciolla, consigliere della regione Molise ed ex segretario regionale del partito democratico.