Campi Flegrei, una canzone contro l'abbandono

Una canzone scritta con l'Intelligenza artificiale da parte di chi convive da anni con il bradisismo. La melodia è stata prodotta dal comitato emergenza Campi Flegrei. Il presidente dell'associazione ha dichiarato: "Cercavamo un modo per far sentire la nostra voce, non ne potevamo più dell'immobilità delle istituzioni. Voi immaginate di andare a letto e non sapere se verrete svegliati da una scossa".