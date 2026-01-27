Campi Flegrei, una canzone contro l'abbandono
Il grido degli abitanti di un territorio dove la terra trema ogni giornodi Andrea Noci
Una canzone scritta con l'Intelligenza artificiale da parte di chi convive da anni con il bradisismo. La melodia è stata prodotta dal comitato emergenza Campi Flegrei. Il presidente dell'associazione ha dichiarato: "Cercavamo un modo per far sentire la nostra voce, non ne potevamo più dell'immobilità delle istituzioni. Voi immaginate di andare a letto e non sapere se verrete svegliati da una scossa".