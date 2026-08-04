Campi Flegrei, i cittadini protestano contro la gestione dell'emergenza bradisismo

Centinaia di persone sono scese in strada nella mattinata di martedì 4 agosto a Pozzuoli, in pieno territorio dei Campi Flegrei, per protestare contro la gestione dell'emergenza bradisismo. Nel corteo molti dei circa 300 sfollati dopo la scossa di magnitudo 4.7 e residenti del centro storico che denunciano di essere ancora senza acqua e corrente. Il movimento spontaneo ha bloccato il porto per chiedere che una delegazione venga ricevuta in prefettura.