Dopo la scossa

Campi Flegrei, dieci edifici dichiarati inagibili. Emergenza sfollati

Lo sciame sismico innescato dalla scossa più potente degli ultimi 40 anni si è fermato. Ma per circa 140 famiglie la vita non è più la stessa.

di Dario Vito
03 Ago 2026 - 13:13
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Lo sciame sismico nei Campi Flegrei innescato dalla scossa più potente degli ultimi 40 anni, hanno dichiarato gli esperti, si è fermato. Ma per circa 140 famiglie la vita non è più la stessa. 10 gli edifici inagibili, 300 le persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa. Questo è ciò che ne rimane. Verifiche su altri edifici sono ancora in corso. La maggior parte degli sfollati ha trovato ospitalità dai parenti o amici. Una novantina, tra cui diversi minorenni, sono stati accolti nell'hub allestito al Palatrincone di Monteruscello.

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