Campania e Puglia si contendono la burrata
L'Europa"ha concesso a un imprenditore di"Salerno"di utilizzare il nome del formaggio ma ad Andria monta la protestadi Maria Luisa Sgobba
Si racconta che la burrata sia nata dalla creatività di un contadino di Castel del Monte che, molti anni fa durante una forte nevicata, non sapeva come utilizzare il latte appena munto e così creò questa forma rotonda che divenne un simbolo per la regione. In lei, dicono, sia racchiuso lo spirito pugliese di trovar soluzioni geniali