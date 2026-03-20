Campania, aumentano i casi di epatite A: vietati i frutti di mare crudi

Aumentano i casi di epatite A in Campania, dove il numero dei ricoveri nel mese di marzo è salito a 150. In 48 ore si sono registrati almeno 15 nuovi casi all'ospedale Cotugno. Così la Regione ha disposto il controllo per la filiera della vendita dei molluschi, mentre il sindaco di Napoli ha emanato un'ordinanza urgente, sulla nota del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 1, che rileva una diffusione del virus superiore di 10 volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto agli ultimi tre anni. I ristoranti hanno il divieto di servire ai clienti frutti di mare crudi, l'ordinanza invita anche i cittadini a non mangiarli crudi a casa.