Camorra, blitz dei carabinieri a Caivano e Casoria: 34 arresti
La misura cautelare eseguita dai militari dell'Arma è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopeadi Bruna Varriale
Utilizzavano i social per mostrare i loro orologi costosi, un modo per esibire quel potere che avevano acquisito giorno dopo giorno controllando le piazze di spaccio di Caivano, comune di Napoli, storicamente una delle maggiori piazze di droga in Europa. Qui la vendita di stupefacenti provenienti dalla Spagna era un affare di famiglia in mano agli Angelino.