DIVERSI I REATI IPOTIZZATI NEI CONFRONTI DEI FERMATI

Camorra, blitz dei carabinieri a Caivano e Casoria: 34 arresti

La misura cautelare eseguita dai militari dell'Arma è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea

di Bruna Varriale
21 Set 2026 - 13:41
01:31 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Utilizzavano i social per mostrare i loro orologi costosi, un modo per esibire quel potere che avevano acquisito giorno dopo giorno controllando le piazze di spaccio di Caivano, comune di Napoli, storicamente una delle maggiori piazze di droga in Europa. Qui la vendita di stupefacenti provenienti dalla Spagna era un affare di famiglia in mano agli Angelino.

caivano
camorra
blitz
blitz carabinieri