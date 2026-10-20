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Camion fermi, supermercati a corto di prodotti: a Palermo si svuotano gli scaffali

La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio e i rincari dei traghetti mette a rischio le forniture alimentari

di Federica Terrana
20 Ott 2026 - 19:33
01:24 
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