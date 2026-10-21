Caltanissetta, tenta una rapina in gioielleria ma non c'è oro: arrestato 25enne

Entra in gioielleria armato di pistola stampata in 3D e ordina al titolare di riempire lo zaino d'oro. Ma il commerciante gli spiega che nel negozio non vengono venduti oggetti in oro e il rapinatore, a quel punto, rinuncia al colpo e si allontana. È accaduto venerdì 16 ottobre nel centro storico di Gela, in provincia di Caltanissetta. Il presunto responsabile, un ragazzo di 25 anni, è stato identificato dalla polizia e arrestato per reati legati alla fabbricazione e alla detenzione di armi e munizioni. È inoltre indagato per tentata rapina. Il giovane è stato condotto in carcere su disposizione della Procura di Gela.