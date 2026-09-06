Calenzano, l'ultimo tentativo di Lorena per salvarsi registrato dal telefono

“Ti amo Fede, ora smettila, torniamo insieme!”. Lorena aveva capito tutto e lo aveva detto per telefono agli agenti: “Mi ha rapita, mi vuole uccidere”. Ma prima di morire, la 45enne, ha fatto anche un ultimo disperato tentativo: prospettare una riconciliazione al suo ex fidanzato. Federico Vella però aveva in testa solo un solo piano: ammazzarla. Cosi ha ignorato le parole della donna e l’ha lanciata dal viadotto.