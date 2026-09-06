Calenzano, l'ultimo tentativo di Lorena per salvarsi registrato dal telefono
Le ultime parole registrate mentre era al cellulare con la polizia, che ascoltava in diretta la conversazione dal bagagliaio dell'auto. Ma l'ex compagno aveva un solo drammatico piano
“Ti amo Fede, ora smettila, torniamo insieme!”. Lorena aveva capito tutto e lo aveva detto per telefono agli agenti: “Mi ha rapita, mi vuole uccidere”. Ma prima di morire, la 45enne, ha fatto anche un ultimo disperato tentativo: prospettare una riconciliazione al suo ex fidanzato. Federico Vella però aveva in testa solo un solo piano: ammazzarla. Cosi ha ignorato le parole della donna e l’ha lanciata dal viadotto.