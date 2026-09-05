La testimonianza

Calenzano, il sospetto della vicina di Lorena: "L'ho visto vicino casa, forse programmava qualcosa"

Un possibile sopralluogo del killer nei giorni precedenti al delitto. È il sospetto di una vicina di casa di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella

di Luca Amodio
05 Set 2026 - 19:53
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Un possibile sopralluogo del killer nei giorni precedenti al delitto. È il sospetto di una vicina di casa di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella, che giovedì l’ha picchiata, rapita e poi scaraventata dal viadotto dell’autostrada all’altezza di Barberino del Mugello, prima di suicidarsi gettandosi da 25 metri.

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