l'effetto dell'anticiclone africano

Caldo, weekend da bollino rosso: picchi di oltre 40 gradi

Le minime non scenderanno sotto i 25 gradi. Il ministero della Salute istituisce il numero di assistenza per le ondate di calore

di Stella Carrara
19 Giu 2026 - 18:24
01:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
ondata caldo