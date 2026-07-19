Caldo torrido e raffiche di vento: in Sicilia è allerta rossa per gli incendi

La situazione più critica è al sud con focolai attivi in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia dove è allerta rossa per gli incendi in tutta la regione. Le alte temperature, poi, complicano lo spegnimento dei roghi. Migliaia di api sono morte fuori dalle arnie vicino a Cagliari dove si sono registrati anche 45 gradi. Da metà della prossima settimana però tornerà la classica estate italiana: calda, ma senza temperature estreme.

