Torna il gran caldo dal nord al sud Italia: Firenze e Perugia da bollino rosso

Il caldo torrido non molla l'Italia e ritornano le città da bollino rosso. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna le temperature arriveranno a passare i 40 gradi. Sul fronte incendi, fanno sapere i vigili del fuoco, migliora la situazione sulle aree montane del Piemonte. Bloccato il fronte settentrionale del rogo nel Parco Val Grande, mentre a Colloro rimangono attivi punti di fumo.