Torna il gran caldo dal nord al sud Italia: Firenze e Perugia da bollino rosso
Fa paura il terzo capitolo del caldo torrido di questa estate,"che terrà sotto scacco il Paese durante tutta la settimana nonostante qualche temporaledi Massimiliano Di Dio
Il caldo torrido non molla l'Italia e ritornano le città da bollino rosso. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna le temperature arriveranno a passare i 40 gradi. Sul fronte incendi, fanno sapere i vigili del fuoco, migliora la situazione sulle aree montane del Piemonte. Bloccato il fronte settentrionale del rogo nel Parco Val Grande, mentre a Colloro rimangono attivi punti di fumo.