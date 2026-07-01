emergenza climatica

Il caldo allenta la presa, ma arrivano nubifragi e grandine

Da venerdì l'anticiclone africano tornerà a riportare afa e valori oltre la media

di Simone Cerrano
01 Lug 2026 - 12:30
01:19 
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