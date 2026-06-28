Caldo record, oltre 1.300 le vittime in Europa

E' l'Europa centro orientale che in queste ore patisce l'ondata di caldo più intensa e, a tratti considerata estrema dagli esperti, che nell'arco di una settimana sta attraversando il vecchio continente con temperature spesso al di sopra dei 40° ovunque, creando disagi e una situazione di pericolo per le fasce più deboli della popolazione. Secondo l'OMS - l'organizzazione mondiale della sanità - sarebbero oltre 1.300 le vittime di questo clima torrido, molte delle quali concentrate in Francia che, in questi ultimi giorni, ha visto dei picchi di temperature mai registrate prima d'ora.