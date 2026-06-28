LA PREOCCUPAZIONE DELL'OMS

Caldo record, oltre 1.300 le vittime in Europa

In Francia che, in questi ultimi giorni, ha visto dei picchi di temperature mai registrate prima d'ora il maggior numero

di Marco Graziano
28 Giu 2026 - 19:10
01:31 
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E' l'Europa centro orientale che in queste ore patisce l'ondata di caldo più intensa e, a tratti considerata estrema dagli esperti, che nell'arco di una settimana sta attraversando il vecchio continente con temperature spesso al di sopra dei 40° ovunque, creando disagi e una situazione di pericolo per le fasce più deboli della popolazione. Secondo l'OMS - l'organizzazione mondiale della sanità - sarebbero oltre 1.300 le vittime di questo clima torrido, molte delle quali concentrate in Francia che, in questi ultimi giorni, ha visto dei picchi di temperature mai registrate prima d'ora.