L'intervista

Caldo record, le conseguenze sull'agricoltura. L'esperto: "Il nord Italia in forte sofferenza"

Ai microfoni di Tgcom24 Francesco Vincenzi, Presidente Anbi: "Dobbiamo gestire l'acqua"con molta attenzione"

23 Giu 2026 - 18:09
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L'ondata di caldo record che sta colpendo l'Italia e l'intera Europa ha ripercussioni importanti non solo sulla salute delle persone ma anche sul fronte dell'agricoltura. Francesco Vincenzi, Presidente di Ambi - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue - intervistato da Tgcom24 spiega: "Anche quest'anno, ma con un mese di anticipo rispetto al consueto, L'Italia è divisa in due. Al Sud le precipitazioni di fine inverno, hanno riempito i bacini idrici e si riesce a distribuire l'acqua, invece il nord è in forte sofferenza, anche a causa della carenza di neve durante l'inverno. Dobbiamo gestire l'acqua con molta attenzione". 
 

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