Caldo record, le conseguenze sull'agricoltura. L'esperto: "Il nord Italia in forte sofferenza"

L'ondata di caldo record che sta colpendo l'Italia e l'intera Europa ha ripercussioni importanti non solo sulla salute delle persone ma anche sul fronte dell'agricoltura. Francesco Vincenzi, Presidente di Ambi - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue - intervistato da Tgcom24 spiega: "Anche quest'anno, ma con un mese di anticipo rispetto al consueto, L'Italia è divisa in due. Al Sud le precipitazioni di fine inverno, hanno riempito i bacini idrici e si riesce a distribuire l'acqua, invece il nord è in forte sofferenza, anche a causa della carenza di neve durante l'inverno. Dobbiamo gestire l'acqua con molta attenzione".

