QUASI 40 GRADI

Caldo record, l'ondata durerà ancora dieci giorni

Venerdì sono 26 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal ministero della Salute

di Michela Pagano
07 Ago 2026 - 12:52
01:23 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
caldo
caldo record