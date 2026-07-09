Terza ondata di calore

Caldo record: l'Italia ricomincia a boccheggiare

Per una decina di giorni le temperature saranno ancora altissime. Bollino rosso a Firenze, supersorvegliata

di Maria Luisa Sgobba
09 Lug 2026 - 12:56
01:25 
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