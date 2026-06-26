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Italia nella morsa dell'afa: 41 gradi in arrivo, aumentano vittime e accessi ai pronto soccorso

Indagini sulla morte di un operaio in Veneto, oltre un milione e mezzo di lavoratori esposti al rischio

di Gaia Padovan
26 Giu 2026 - 18:54
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