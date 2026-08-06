Al fresco tra le pagine

Caldo record, a Milano si trova rifugio anche… in biblioteca

Nel capoluogo lombardo non sono solo supermercati e centri commerciali a regalare fresco ai cittadini

di Thomas Trenchi
06 Ago 2026 - 15:16
01:30 
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