ESTATE ROVENTE

Caldo, otto città da bollino rosso: picchi di 38 gradi

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e"Torino nella morsa dell'afa

di Paola Miglio
21 Giu 2026 - 12:44
01:34 
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