Caldo: la tregua al Nord sta provocando danni, al Sud ancora città da bollino rosso

Rovesci e temporali al Nord, mentre al Sud l'afflusso di aria africana torna a far salire le temperature oltre i 40 gradi. La tregua dal caldo sta causando problemi soprattutto in Lombardia, con Varese la provincia maggiormente colpita dal maltempo: più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco. All'aeroporto di Malpensa, nella serata di ieri, proprio a causa del maltempo alcuni voli in arrivo e partenza sono stati cancellati. Nubifragi anche in Alto Adige, con case allagate e colate di fango. Al Sud e nelle isole, invece, una nuova fase di caldo intenso con temperature che potranno addirittura superare i 40 gradi: bollino rosso a Palermo, arancione a Messina e Bari.