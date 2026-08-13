Caldo, l'afa comincia a dare tregua in molte città

Il caldo ha le ore contate. Dopo venti giorni consecutivi la cappa di afa che ha avvolto l’intero Paese, l'Italia potrebbe segnare la fine della quarta ondata di calore dell'estate. Da domenica le temperature inizieranno a scendere e si tornerà a respirare, dopo un Ferragosto prevalentemente in giallo. Oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 18 le città da bollino rosso ma domani scenderanno a 7, mentre saranno tre le città senza rischi legati al caldo con Pescara, Trieste e Venezia.

