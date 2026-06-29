colpite soprattutto le grandi città

Caldo in Italia: atteso il picco, poi il miglioramento

Secondo il Ministero della Salute sono 18 le città"da"bollino rosso. Prevista un'attenuazione con rovesci e temporali

di Alessandro Ongarato
29 Giu 2026 - 12:51
01:32 
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