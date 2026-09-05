Caldo fino a 38 gradi e 27 milioni di veicoli sulle strade nel fine settimana
Il ritorno alla routine è reso ancora più triste dal caro carburanti, con la benzina che in un mese è arrivata a costare 5,5 cents in piùdi Rita Ferrari
Siamo ormai alla sesta ondata di calore dall'inizio di un'estate che sembra non finire mai. Eppure alle temperature che durante il giorno schizzano di 6/8 gradi sopra la media anche in questo avvio di settembre non ci si può abituare. A soffrire in questo fine settimana soprattutto il sud: valori elevati sono attesi in Puglia, nel foggiano, in Calabria e sul versante adriatico abruzzese. In pianura attenzione alla canicola che è già esplosa nel bolognese dove si sfioreranno i 36 gradi.