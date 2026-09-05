ultimo controesodo d'estate

Caldo fino a 38 gradi e 27 milioni di veicoli sulle strade nel fine settimana

Il ritorno alla routine è reso ancora più triste dal caro carburanti, con la benzina che in un mese è arrivata a costare 5,5 cents in più

di Rita Ferrari
05 Set 2026 - 12:34
01:16 
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Siamo ormai alla sesta ondata di calore dall'inizio di un'estate che sembra non finire mai. Eppure alle temperature che durante il giorno schizzano di 6/8 gradi sopra la media anche in questo avvio di settembre non ci si può abituare. A soffrire in questo fine settimana soprattutto il sud: valori elevati sono attesi in Puglia, nel foggiano, in Calabria e sul versante adriatico abruzzese. In pianura attenzione alla canicola che è già esplosa nel bolognese dove si sfioreranno i 36 gradi.

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