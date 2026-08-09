Caldo estremo, costretto a chiudere anche il rifugio più alto della Lombardia

Il caldo di questa estate non offre tregua a nessuno. E così anche il rifugio più alto della Lombardia, il Marco e Rosa a 3600 metri, è costretto a chiudere per la prima volta nella propria storia. L'avviso di chiusura della struttura che accoglie ogni estate migliaia di escursionisti e amanti della montagna, è stato diramato dalla sezione valtellinese del Cai, proprietaria del rifugio punto di partenza per le ascese al Bernina. Una decisione che il gestore, Bianco Lenatti, ha definito triste ma necessaria proprio per via del caldo anomalo che ha danneggiato il manto nevoso.