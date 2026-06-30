Caldo estremo: bollino rosso in 25 città, un bracciante muore nel Mantovano e attenzione al pericolo nubrifragi

I temporali rinfrescano l'aria, la pioggia porta finalmente un po' di sollievo, ma rimane l'allerta per le altissime temperature, associata a eventi estremi e al rischio incendi. In Italia è previsto il record dei bollini rossi, 25 secondo il ministero della salute: afa incessante, ondate di calore e solo da domani le temperature scenderanno. Aumentano anche le chiamate al 118: tra svenimenti, aritmie e infarti. Nelle ultime ore si contano altre vittime: un bracciante è morto mentre lavorava nei campi del Mantovano. Ma adesso la preoccupazione è anche per i nubifragi improvvisi e violenti.

Dopo la bomba d'acqua a Milano, si attendono anche in Veneto.